Суд взыскал с жительницы Новосибирска 30 тысяч рублей за продажу кофт с принтом «Я из Сибири». Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирская предпринимательница заплатит 30 тысяч рублей за продажу толстовок с рисунком «Я из Сибири». Реализуя товар с таким принтом, она нарушила права автора изображения. Информация об этом появилась на сайте Заельцовского районного суда накануне, 26 мая.

— В суд обратился истец, обладающий исключительным авторским правом изображения «Я из Сибири» и заявил, что ответчик продавала через соцсеть и в торговой точке толстовки с таким принтом. Истец требовал взыскать с нарушительницы компенсацию 150 тысяч рублей, а также изъять из оборота и уничтожить кофты с таким изображением. Кроме того, истец требовал запретить предпринимательнице продавать товары, сходные до степени смешения с авторскими произведениями, — говорится в материалах суда.

Суд требования удовлетворил частично. Так, с ответчицы взыскали компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Однако в удовлетворении остальных требований было отказано.

Известно также, что судебное решение еще не вступило в законную силу.

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