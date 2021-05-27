Полицейские поймали сибиряка, устроившего в подвале дома нарколабораторию. Фото: ГУ МВД по НСО.

Житель Тогучинского района Новосибирской области оборудовал подвал частного дома под нарколабораторию. Там 32-летний мужчина изготавливал, фасовал и хранил запрещенные вещества. Незаконную деятельность сибиряка пресекли полицейские. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области накануне, 26 мая.

— В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли предметы, необходимые для производства и фасовки наркотиков. Кроме того, у злоумышленника нашли и забрали около 1400 граммов наркотических средств — более 850 граммов в доме фигуранта, еще более 530 граммов в тайнике, недалеко от одного из населенных пунктов Тогучинского района. Эксперты провели исследование и установили, что обнаруженное вещество — это мефедрон, — уточнили в ведомстве.

В отношении «химика» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Теперь сибиряк может пожизненно лишиться свободы.

Известно, злоумышленнику уже предъявили обвинения и заключили его под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.