«Дома нет, на связь не выходит»: под Новосибирском пропал 51-летний мужчина в рыбацких сапогах с камуфляжем

Под Новосибирском пропал 51-летний мужчина в рыбацких сапогах с камуфляжем. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск".

В четверг, 27 мая, волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» рассказали об исчезновении 51-летнего жителя города Обь — Анищенко Александра Ивановича. О местонахождении сибиряка неизвестно с 19 апреля 2021 года.

— Мужчина проживал один, посещал время от времени родственников. В день пропажи он последний раз заходил в гости, через несколько дней его хватились: дома нет, на связь не выходит, куда делся, неизвестно. Родственники самостоятельно провели поисковые мероприятия: обзвонили больницы, опросили знакомых, друзей — никто не смог пояснить, куда он делся. Известно, у мужчины не было планов уехать из города, поэтому родные обратились в полицию и за помощью к волонтерам. Так как сибиряк пропал больше месяца назад, мы можем только оказать помощь, разместив ориентировку на него в Сети. Возможно есть свидетели, которые расскажут, куда пропал человек, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Волонтеры также опубликовали приметы исчезнувшего. Известно, рост сибиряка — 178 сантиметров, у него худощавое телосложение. У мужчины седые волосы и серые глаза.

В день пропажи был одет в оранжевую зимнюю куртку, темную кофту с капюшоном, черное трико. Кроме того, на нем были рыбацкие сапоги с камуфлированным голенищем.

Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Анищенко Александра, сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию по единому номеру 112.

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