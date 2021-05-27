В Новосибирске 27 мая ожидается повышенный уровень пыли в воздухе. Фото: Виктор Гусейнов

В четверг, 27 мая, метеоусловия поспособствуют накоплению вредных веществ в воздухе Новосибирска. Информацию об этом опубликовали на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Несмотря на накопление вредных примесей, общий уровень загрязнения атмосферы будет пониженный. При этом в отдельных районах Новосибирска сохранится повышенное содержание взвешенных веществ — пыли, — предупредили метеорологи.

По данным сайта мониторинга качества атмосфера Airvoice, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составляет 4 балла из 10 возможных. Специалисты отмечают, ситуация будет стабильной в течение дня.

— Бывает и лучше: примеси есть, но пока до критической ситуации далеко, — говорится в опубликованном на сервисе сообщении.

Также известно, в четверг, 27 мая, в Новосибирской области сохранится пожароопасность 4 класса, в некоторых районах она достигнет чрезвычайно высокой отметки в 5 баллов. При этом, по данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

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