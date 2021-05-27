В Новосибирске отец шестерых детей, задолжавший по алиментам почти миллион рублей, лишился дорогого внедорожника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многодетный отец из Новосибирска недобросовестно исполнял родительские обязанности. Так, 44-летний мужчина задолжал своим шестерым детям более 900 тысяч рублей алиментов. Добровольно выплачивать долг сибиряк не собирался, поэтому в дело вмешались судебные приставы. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области накануне, 26 мая.

— Пристав-исполнитель вызвал должника на прием. Пока с мужчиной беседовали, сотрудники обнаружили на улице автомобиль Lexus LX570, принадлежащий должнику. Внедорожник арестовали и передали на специализированную стоянку, — уточнили в ведомстве.

Известно, если в ближайшее время горе-отец не выплатит алименты, «Лексус» отправят на реализацию в счет погашения долга.

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