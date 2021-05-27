В Новосибирске отец шестерых детей, задолжавший по алиментам почти миллион рублей, лишился дорогого внедорожника.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Многодетный отец из Новосибирска недобросовестно исполнял родительские обязанности. Так, 44-летний мужчина задолжал своим шестерым детям более 900 тысяч рублей алиментов. Добровольно выплачивать долг сибиряк не собирался, поэтому в дело вмешались судебные приставы. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области накануне, 26 мая.
— Пристав-исполнитель вызвал должника на прием. Пока с мужчиной беседовали, сотрудники обнаружили на улице автомобиль Lexus LX570, принадлежащий должнику. Внедорожник арестовали и передали на специализированную стоянку, — уточнили в ведомстве.
Известно, если в ближайшее время горе-отец не выплатит алименты, «Лексус» отправят на реализацию в счет погашения долга.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер