Пробки в Новосибирске на утро 27 мая 2021 года: затор на Немировича-Данченко

Пробки в Новосибирске на утро 27 мая составили 6 баллов. Фото: Влад Комяков.

Пробки в Новосибирске на утро 27 мая 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по площади Лыщинского. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Титова, Троллейная, Станиславского и Ватутина. Традиционно пробки сковали улицу Широкую, площадь Труда и площадь Райсовета. Также движение затруднено по улицам Невельская и Станционная. Затор образовался на Сибиряков-Гвардейцев, Аникиной и Тюменской.

На правом берегу города сложно проехать по Большевистской улице в сторону Речного вокзала. Пробки сковали улицы Заряновскую, Добролюбова, Кирова и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 27 мая, ставил 6 баллов.

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