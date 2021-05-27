Погода в Новосибирске на 27 мая 2021 года: что обещают синоптики

Днем будет жарко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 27 мая 2021 года обещает быть жаркой и солнечной. Об этом сообщают синоптики «Западно -Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов, а к ночи опустятся до +6...+8 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы усилятсья до 18 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха достигнет +24...+24 градусов, а к вечеру будет всего +6...+10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739-746 миллиметров ртутного столба.

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