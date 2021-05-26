Астролог рассказал, как лунное затмение влияет на психику людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 26 мая, произошло лунное затмение. Астролог Павел Глоба рассказал, как это явление влияет на психику и самочувствие людей. Своими мыслями эксперт поделился с изданием NEWS.ru.

— Затмение всегда связано статистически, правда, почему — никто этого не знает, ни ученые, ни астрологи, но в это время всегда повышается уровень аварий, конфликтов, катастроф. Такое есть, человеческий фактор. Повышается уровень эмоциональной безответственности, и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Пример: накануне прошлого лунного затмения случилась история с актером Михаилом Ефремовым. Это тоже было связано с затмением, это тяжелая зона, где люди могут совершать подобного рода поступки, — рассказал Глоба.

Также эксперт перечислил рекомендации, соблюдение которых поможет избежать неприятных последствий в период затмения.

— Не пить, не поддаваться эмоциональному влиянию, быть сдержанным в своих проявлениях и быть осторожным в дорогах и везде, где могут сложится такие ситуации. Простейшие рекомендации, — уверен Павел Глоба.

По мнению эксперта, позитивные люди менее подвержены негативному влиянию затмения, чем пессимисты. В связи с этим он советует сохранять положительный настрой и не впадать в отчаяние.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.