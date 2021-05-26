Сибирячка за рулем «Ниссана» сбила 10-летнюю девочку на самокате. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 26 мая, в Железнодорожном районе Новосибирска женщина за рулем иномарки сбила 10-летнюю школьницу. Известно, девочка ехала на самокате. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— ДТП произошло в 16.50 на улице Владимировский спуск. Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Nissan Bluebird у дома 9 наехала на пешехода, который двигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.

В результате наезда пострадала 10-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом — перелом ноги.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.