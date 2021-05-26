Сибирячка за рулем «Ниссана» сбила 10-летнюю девочку на самокате.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В среду, 26 мая, в Железнодорожном районе Новосибирска женщина за рулем иномарки сбила 10-летнюю школьницу. Известно, девочка ехала на самокате. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
— ДТП произошло в 16.50 на улице Владимировский спуск. Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Nissan Bluebird у дома 9 наехала на пешехода, который двигался на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.
В результате наезда пострадала 10-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом — перелом ноги.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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