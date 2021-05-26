Банда новосибирцев, обвиняемая в нападениях и вымогательствах, предстанет перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Четверо новосибирцев, уличенных в разбойных нападениях и вымогательствах, предстанут перед судом. Прокуратура утвердила в отношении злоумышленников обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 26 мая.

— Сибиряки организовали банду и совершили в общей сложности 13 преступлений. Так, их уличили в мошенничестве, хранении огнестрельного оружия, грабежах, кражах, разбойных нападениях, похищениях документов и вымогательствах. Следствие установило, в 2020 году, с февраля по апрель, они напали на 10 новосибирцев. Известно, четырех горожан, гуляющих в Инюшенском и Сосновом борах города, они ограбили. А еще они вымогали у них и их родственников деньги, похищали документы и ценное имущество, — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что фигуранты не признали вину в преступлениях.

В ближайшее время уголовное дело по новосибирской банде направят в областной суд, где его рассмотрят по существу. В прокуратуре отметили, за содеянное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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