«Безразличие зашкаливает»: сибиряк, не заметивший смертельную аварию, удивил соцсети

Сибиряк, не заметивший смертельную аварию, удивил соцсети. Фото: стоп-кадр.

В среду, 26 мая, в соцсетях появилось очередное видео с места смертельной аварии в Октябрьском районе Новосибирска. На кадры попал мужчина, который никак не отреагировал на происходящее за его спиной.

— Авария на Большевичке еще с одного ракурса. Безразличие пешехода зашкаливает, а может просто глухой, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как машины столкнулись, и одна из них взлетела в воздух, перевернувшись несколько раз. При этом пешеход, идущий по улице, даже не обернулся.

Комментаторов спокойствие сибиряка поразило. Они удивились, как можно было не отреагировать на подобное.

— Как шел, так и дальше пошел. Спокойствие 100 уровня!

— Даже не подозревает, что сзади него творится! — написали новосибирцы.

Однако, как удалось выяснить КП-Новосибирск, мужчина не просто так не среагировал на случившееся. Оказалось, пешеход ничего не слышит.

— Он глухонемой, в тот день мы потеряли там телефон, а он нашел. Вечером встречались с ним и при встрече общались письменно, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Напомним, жуткое ДТП произошло в понедельник, 24 мая, на улице Большевистской. Там столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Venza. Удар был такой силы, что Toyota подбросило в воздух: она несколько раз перевернулась и приземлилась на асфальт. Во время вращений из салона авто вылетел 61-летний водитель. После этого мужчина умер на глазах очевидцев.

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