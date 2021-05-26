В Новосибирске ликвидировали три ночных подпольных казино. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске сотрудники отдела экономической безопасности УМВД РФ и следователи регионального управления пресекли работу трех нелегальных казино. Об этом стало известно в среду, 26 мая.

— Оперативники установили, группа из 6 человек для получения дохода оборудовала нежилые помещения для азартных игр. Такие заведения работали ночью с соблюдением мер конспирации. Однако несмотря на это правоохранители проникли внутрь. В этот момент в казино находились 14 посетителей и 6 человек персонала, в том числе 49-летний организатор. В ходе обысков изъяли 6 столов для игры в покер, 3 стола с установленной на них рулеткой, более 5 тысяч фишек, около 700 игральных карт, 34 мобильных телефона, черновые записи, денежные средства в сумме свыше 170 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении организаторов казино возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Все нелегальные бизнесмены обязаны явиться на допрос.

— Сейчас следователи проводят действия, которые направлены на сбор доказательств по уголовному делу. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области

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