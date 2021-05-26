Чиновники спасли двух барсуков, которых новосибирский браконьер хотел продать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У сибиряка забрали двух барсуков, которых он незаконно поймал в лесу и поместил дома в вольер. Животных отвезли в томский зоопарк, где они и остались жить. То, что барсуков держат в неволе, обнаружили специалисты отдела охраны животного мира министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области еще в декабре 2020 года.
Барсуков сибиряк поймал в конце апреля 2020 года в Усть-Таркском районе, в полукилометре от села Богословка. Вернуть зоопарк в лес сразу не получилось из-за того, что была зима, а в это время года животные обычно впадают в спячку. Их временно пристроили в зоопарк, где и они остались жить.
— Зоопарк сообщил, что изъятые у охотника барсуки представляют для их учреждения экспозиционную ценность, также за время содержания животные хорошо освоились и прекрасно себя чувствуют, — рассказали в министерстве.
Теперь мужчину ждет приличный штраф.
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