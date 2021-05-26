Три города Новосибирской области представят проекты на Всероссийском конкурсе благоустройства. Фото: Правительство НСО.

Искитим, Тогучин и Купино отправили заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов городского благоустройства. Решение об этом одобрили на заседании регионального правительства по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Мероприятие прошло под председательством замгубернатора Сергея Семки.

Город Искитим представил на конкурс проект благоустройства пляжной зоны реки Бердь в микрорайоне Заречный. На этом участке планируют возвести базу отдыха «Бобры» с пирсом, пляжем, раздевалками, детской площадкой, прокатом лодок, урнами и скамейками. Также здесь предполагается деревянный настил и озеленение.

Представители Купино отправили на конкурс проект «Новособорная площадь на аллее искусств». Здесь планируют обустроить покрытия, провести озеленение, установить освещение, а также малые архитектурные формы — урны, скамейки, спортивную площадку и т.д.

Тогучин предложил благоустроить парк «Город солнца». В планах установить в сквере урны, скамейки, детскую площадку, а еще арт-объекты в виде модели солнечной системы.

— Новые благоустроенные пространства, которые будут созданы в городах Новосибирской области по национальному проекту, должны быть удобными в плане доступности и всех необходимых инфраструктурных решений, — цитирует пресс-служба правительства замгубернатора Сергея Семку.

В правительстве уточнили, результаты конкурса станут известны 1 сентября 2021 года. Известно, в городах, которые победили в прошлом году, работы на общественных пространствах уже ведутся.

— В прошлом году Купино, Карасук и Куйбышев стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Купино работы на объекте начались в прошлом году, в Карасуке и Куйбышеве стартовали в апреле этого года. Контроль за ходом работ осуществляет «Проектная дирекция» министерства, специалисты контролируют работы на объектах в том числе с помощью видеонаблюдения, — отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

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