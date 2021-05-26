В Новосибирской области наградили лучших библиотекарей региона. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области прошел форум региональных библиотекарей — «Библиотека — пространство человека». На мероприятии лучших сотрудников, которые внесли вклад в продвижение чтения в регионе, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Мероприятие прошло в преддверии Дня библиотек накануне, 25 мая.

К участникам форума обратилась замгубернатора Ирина Мануйлова. Она отметила вклад библиотек в развитие национального проекта «Культура».

— Нацпроект выделил библиотеки в особую категорию. За два прошедших года в регионе создано восемь модельных библиотек. Проектный офис на базе Новосибирской областной научной библиотеки крайне интересно выстроил работу по созданию модельных библиотек: не просто в соответствии с новыми требованиями, а с учетом мнений жителей района или села, где открывается обновленная библиотека. Это главное — ответить на пожелания и надежды людей, которые будут приходить в библиотеку со своими детьми и внуками, где они смогут пообщаться. Этим уникальным опытом работы мы делились с другими объектами Российской Федерации, он был отмечен и Министерством культуры России, — сказала Ирина Мануйлова.

По словам замгубернатора, в правительстве области поддержали это направление нацпроекта «Культура», выделив 20 млн рублей на создание трех модельных библиотек — одной центральной и двух малых.

На форуме также поздравили и областную общественную организацию «Новосибирское библиотечное общество», отмечающую 25-летний юбилей. Среди проектов общества, реализованных при поддержке правительства, выделяют — «Дети читают», «Театр в библиотеке», «Сибирская муза: два века поэзии», «Книголет» и другие.

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