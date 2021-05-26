Следователи проводят проверку после смерти четырехмесячной девочки в реанимации под Новосибирском.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следственный комитет Новосибирской области организовал проверку после смерти четырехмесячной малышки в центральной городской больнице Бердска. Трагедия случилась в ночь на вторник, 25 мая.
— По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой установлено, что ребенка доставили 24 мая 2021 года в медицинское учреждение, где в отделении реанимации он умер. На сегодняшний день следователи опросили родственников девочки, медперсонал и изъяли необходимые документы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для того, чтобы определить причину смерти младенца, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
Известно, следователи оценят, насколько своевременно ребенку оказали медицинскую помощь. Кроме того, они выяснят, вовремя ли родители малышки привезли ее к врачам.
Напомним, ранее в Минздраве Новосибирской области сообщили, что ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии: четырехмесячная девочка умерла через два часа после поступления. В ведомстве также проводят проверку после смерти малышки.
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