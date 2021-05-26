Пробки в Новосибирске на вечер 26 мая 2021 года: затор на улице Фабричной

Пробки на вечер 26 мая 2021 года в Новосибирске достигли 5 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ.

Пробки в Новосибирске на вечер 26 мая 2021 года: затор образовался на улице Фабричной. Также сложно проехать на площади инженера Будагова и улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Ипподромская, Зыряновская, Добролюбова и Кирова. В пробках стоят водители на улице Бориса Богаткова и Восход. Также сложно проехать по улице Никитина. Затруднено движение по улицам Сибревкома и Советская.

На левом берегу сложно проехать по Станционной, Троллейной и Титова. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки сковали улицы Блюхера и Ватутина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на вечер среды, 26 мая, достиг 5 баллов.

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