Сибиряк, убивший соседей, из-за которых отсидел в тюрьме, предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего Вячеслава Мелехина. Летом 2020 года он жестоко расправился с двумя пенсионерами. Таким образом рецидивист отомстил соседям, из-за которых отсидел срок. Подробности об этом в среду, 26 мая, рассказали в региональном СК РФ.

— В 2013 году сибиряка осудили после того, как он ограбил пожилых супругов. Те в свою очередь давали против него показания. Тогда, в 2013, злоумышленника осудили на 7,7 лет. После выхода на свободу он решил отомстить пенсионерам. Так, ночью 11 августа 2020 сибиряк напился и забрался к супружеской паре в дом через окно. Он разбудил пенсионеров и начал конфликт. В ходе ссоры он нанес мужчине 4 ножевых ранений, а его жену несколько раз ударил табуреткой по голове. Травмы стали фатальными для пожилых сибиряков — они скончались на месте преступления. Затем рецидивист накрыл убитых разными вещами, поджог их и удалился, — уточнили в ведомстве.

Следователи и полицейские выяснили, что пенсионеры погибли не из-за пожара. Мелехин сразу попал под подозрение. Его задержали: рецидивист признался в содеянном. В отношении него по факту убийства двух человек возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

В настоящий момент следователи собрали достаточную доказательную базу. В ближайшее время дело мстителя с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направят в суд, где его рассмотрят по существу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала историю о жестокой расправе. Известно, Мелехин убил двух пенсионеров-инвалидов, чья жизнь заключалась в ежедневной заботе друг о друге. По словам соседей, они были тихими и мирными людьми.

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