В Новосибирске на улице Толстого отремонтируют двор за 4,7 миллиона рублей

Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Двор дома № 5 на улице Толстого совсем скоро преобразится: это стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и участию самих жителей. Как сейчас там проходят работы, проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

- Стоимость этого объекта – 4,7 млн рублей. Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» позволяет жителям самим определять, что необходимо сделать в их дворе. Минимальный перечень работ – ремонт проездов и тротуаров – осуществляется на федеральные средства. Дополнительное благоустройство выполняется при софинансировании со стороны собственников в объеме 20 %, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Жители этого дома добавили около 400 тысяч рублей на обустройство пешеходных дорожек, уширение проезда. Условие софинансирования позволяет собственникам объективно оценивать свои силы, подходить обдуманно, поскольку они вкладывают в ремонт свои средства. И спрос за качество у них соответствующий.

Всего в 2021 году в Новосибирске планируется благоустроить 140 дворов: на эти цели направят 340 миллионов рублей. Важный момент: 37 дворов отремонтируют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На его реализацию будет направлено 139,6 млн рублей (в том числе 101 миллион рублей – федеральные средства).

Однако не исключено, что на ремонт дворов в Новосибирске выделят дополнительные средства, и тогда приведут в порядок еще больше дворовых территорий.