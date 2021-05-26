В Новосибирске обсудили, как отказаться от точечной застройки

В Новосибирске обсудили вопросы точечной застройки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Новосибирской области обсудили, как отказаться от точечной застройки. Эта тема стала главной на конференции «Новое законодательство о Комплексном развитии территорий».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт отметил, что регион уже приступил к формированию будущих территорий для КРТ. Разработан проект закона «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий в Новосибирской области». Его должны утвердить на сессии Законодательного собрания до 1 июля. Кроме того, ведется подготовка еще ряда нормативно-правовых актов, которые будут регулировать этот процесс.

— Комплексный подход к развитию территорий подразумевает отказ от точечной застройки, создающей массу неудобств для жителей городов, — подвел итог министр строительства региона Иван Шмидт.

В конференции приняли участие представители власти, застройщики и эксперты в области градостроительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.