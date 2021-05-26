«Платить каждому только по факту рождения»: справедливороссы предложили ежемесячно выплачивать гражданам России деньги

На пресс-конференции представители партии «Справедливая Россия - За правду» рассказали о намерении ввести регулярную безусловную выплату гражданам РФ. Фото: Михаил Докукин.

25 мая по всей стране прошли пресс-конференции, посвященные инициативе партии «Справедливая Россия - За правду» по введению регулярной безусловной выплаты гражданам, организации для них безусловного базового дохода. Сейчас партия работает над этим законодательным проектом, чтобы вынести его на рассмотрение в Госдуму.

«БЕЗ ДОКУМЕНТОВ И ВСЯЧЕСКИХ СПРАВОК»

Новый председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Александр Аксененко рассказал, что справедливый базовый доход сможет покрыть базовые потребности человека и будет выплачиваться гражданам ежемесячно только по факту их рождения в России без документов и всяческих справок. Такая выплата поможет человеку уверенно чувствовать себя в условиях экономических кризисов, пандемий, нищеты.

Член бюро совета регионального отделения партии Сергей Шилов добавил, что размер безусловного базового дохода, предположительно, будет приравнен к минимальному размеру оплаты труда. По его словам, введение такого безусловного дохода - не способ создавать иждивенцев, а возможность для гражданина чувствовать себя комфортнее в своей стране. К тому же эти деньги будут находиться внутри России и работать на отечественную экономику. По его словам, для введения такой инициативы потребуется серьезная работа не только в экономической сфере, но и с точки зрения адаптации нашего мышления и психологии, чтобы не исказить ее изначально правильный настрой.

- Внедрение этой инициативы повлечет за собой десятки реформ во всех сферах жизни. Простая раздача денег приведет к провалу программы, - заметил Сергей Шилов.

А НЕ ПРОПЬЮТ ЛИ ЭТИ ДЕНЬГИ?

Депутат Законодательного собрания области, член бюро совета регионального отделения партии Анатолий Кубанов на вопрос приглашенных журналистов: «А не пропьют ли россияне эти деньги?» - ответил:

- Такие расистско-социальные заявления опасны тем, что для правящего буржуазного класса они являются серьезным аргументом, потому что под ширмой подобных разговоров нашу страну грабят, а самому населению не дают ничего, ведь вдруг россияне эти деньги пропьют… Хотя вы знаете, что в списке ВОЗ среди стран с проблемами алкоголизма Россия занимает далеко не первые строчки, - резюмировал Анатолий Анатольевич.

ОТКУДА ДЕНЬГИ

Среди источников выплаты СБД Александр Аксененко назвал рентные платежи за использование природных ресурсов, прибыль госкорпораций, сверхдоходы от продажи углеводородов, деофшоризацию, отмену возврата НДС экспортерам сырья и др.

Журналисты поинтересовались у нового председателя регионального отделения партии Александра Аксененко другими инициативами партии и его намерениями выдвигать свою кандидатуру на осенних выборах в Госдуму.

- Наша партия уже не раз пыталась продвинуть огромное количество инициатив: отмену пенсионной и мусорной реформ, ЕГЭ. Но все они отметались, потому что мы были в меньшинстве. С этими инициативами мы пойдем в Госдуму. И да, я буду выдвигать свою кандидатуру на осенних выборах. От какого округа, станет ясно позднее, - ответил Александр Аксененко.

Подробности пресс-конференции смотрите: vk.com/kp_nsk?z=video-26945709_456241374%2Fe46662764189e69a48%2Fpl_wall_-26945709