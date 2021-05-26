В Новосибирске больше 1000 домов остались без света

Больше 1000 домов в городе остались без света. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 26 мая, в домах жителей сразу нескольких районов Новосибирска отключили электричество. Большая часть отключений были запланированы. Такие данные отражены на сайте «Мой Новосибирск».

Отключения коснулись жителей Дзержинского, Заельцовского, Кировского Ленинского Первомайского и Центрального районов. В Железнодорожном районе города дома обесточили из-за аварии. Света нет в домах № 18, 26, 28, 30, 30/1, 39/1, 41, 61 на улице 1905 года, в доме №61 на улице Дмитрия Шамшурина, домах № 1а, 3, 3г, 5а, 7, 8/4, 10/1, 11, 13 к1 на улице Железнодорожной, в домах №92, 92б на улице Ленина, в домах №23/1, 25на улице Нарымской, в домах № 89 94 на улице Омской и в доме №128 на улице Салтыкова-Щедрина. Электричество обещают вернуть к обеду.

Большая часть плановых работ завершится 26 мая к 18.00. После чего свет вернется в дома новосибирцев.

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