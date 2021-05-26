«Орет и ворота толкает»: под Новосибирском бык убежал из дома и рвется жить у соседей

Хозяин быка нашелся спустя пять дней. Фото: Иван Волков

Под Новосибирском, в поселке Колывань, произошла курьезная ситуация. Вот только сибиряку Ивану, с кем приключалась эта история, было не до смеха. В его дом сначала аккуратно, а потом уже нагло постучал молодой бык. Мужчина опешил от настойчивости незваного гостя и впустил его во двор, а потом написал объявление в соцсети.

— Молодой бык ищет своего хозяина! — коротко объяснил ситуацию сибиряк.

Владелец быка забирать животное не торопился. Прошел день, два… Тогда Иван решила отправить рогатого погулять. Отвел его в поле, а сам вернулся домой. Мужчина подумал, вдруг животное само найдет дорогу в родимую стайку. Но не тут-то было. Спустя час в ворота снова постучали. Каково было удивление Ивана, что там снова оказался тот самый бык.

— Пришел, ворота рогами толкает и орет, — рассказал КП-Новосибирск Иван. — Пришлось впустить его.

И только сибиряк смирился с тем, что бык будет жить у него, как вдруг объявился его хозяин — 75-летний сосед.

— Он сказал, что у него два быка, он их выпустил погулять, а они сбежали, — рассказал Иван.

Радостный хозяин забрал животное обратно домой. Вот только рогатый пошел обратно неохотно. Он вырвался и снова убежал к Ивану. Тогда хозяину животного пришлось пригнать грузовик, погрузить туда быка и отвезти домой.

Теперь пенсионер знает, где если что своего подопечного искать.

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