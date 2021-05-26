Сибирячку с грудным малышом зажало в автомобиле после ДТП с грузовиком

Машины молодой мамы повредил грузовик. Фото: МАСС

В Новосибирске мама с младенцем попал в ДТП с грузовиком. Авария произошла вечером 25 мая в районе площади инженера Будагова. На выезде с улицы Ипподромской на Красный проспект грузовик зацепил левый бок легкового автомобиля марки «Хонда Фит». Женщина остановилась, но не смогла выбраться из салона на оживленной дороге. На выручку к ней пришли спасатели.

— Прибыв на место, спасатели открыли двери автомобиля и обеспечили безопасный выход женщины и ребенка. Были проведены противопожарные мероприятия, — уточнили спасатели.

Помощь врачей маме и ребенку не понадобилась.

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