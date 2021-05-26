«Ростелеком» в Новосибирске подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Камерами оборудованы 1 433 аудитории в пунктах проведения ЕГЭ и в региональном центре обработки информации, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

Камеры в помещениях расположены таким образом, чтобы в обзор попадали не только выпускники, но и места печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Таким образом «Ростелеком» обеспечивает объективность и делает процесс сдачи ЕГЭ прозрачным для его участников. При этом недоступными для камер остаются персональные данные школьников.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Тестирование показало, что система видеонаблюдения готова к началу экзаменов. Все оборудование, установленное в школах, обеспечивает необходимый угол обзора, поддерживает высокое разрешение видео и передает качественный звук, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». - В дни проведения ЕГЭ наши специалисты будут осуществлять мониторинг работоспособности системы, а также при необходимости оказывать техническую поддержку.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Пропускная способность ресурса рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В этом году ЕГЭ в Новосибирской области стартует 31 мая, в этот день школьники сдают географию, литературу и химию. Самый популярный экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня. Всего в итоговом тестировании примет участие около 16 тысяч выпускников.

СПРАВКА «КП»

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ - один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в России будет задействовано свыше 134 тысяч камер.