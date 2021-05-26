В Новосибирске на площади Карла Маркса парализовано движение трамваев: рассказываем, что случилось

У трамвая на левом берегу отлетело колесо. Фото: АСТ-54

В среду, 26 мая, на площади Карла Маркса авария парализовала движение трамваев. У одного из них отвалилось колесо. Оно лежит неподалеку от трамвая. Об этом сообщили очевидцы.

Движение затруднено в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. Горожан просят по возможности воспользоваться другим транспортом в этом районе, иначе в дороге можно прилично задержаться.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что трамвай сошел рельс и заблокировал движение машин в Дзержинском районе Новосибирска. Дорожное происшествие случилось на пересечении Дзержинского проспекта с улицей Волочаевская. Со слов очевидцев, у трамвая вырвало колесную пару.

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