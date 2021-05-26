Под Новосибирском будут судить 55-летнего мужчину, призывающего к массовым беспорядкам в соцсетх

Сибиряка, опубликовавшего запрещенное видео, обвиняют сразу в двух серьезных преступлениях. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердске передано в суд уголовное дело, главным фигурантом которого стал 55-летний мужчина. Его обвиняют в призыве к массовым беспорядкам в соцсетях. Подробности рассказали в СКР по Новосибирской области.

— В начале июня 2019 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Черемушная в Бердске, со своего компьютера опубликовал в соцсети видеообращение. В ролике он призывал участвовать в массовых беспорядках, устраивать погромы, поджоги, применять оружие и взрывчатку. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, — уточнили в ведомстве.

Сибиряка обвиняют сразу по нескольким серьезным статьям Уголовного кодекса: «Призывы к массовым беспорядкам» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет».

Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее за похожее преступление другого сибиряка осудили на 2,2 года условно. Он также опубликовал запрещенный видеоролик в соцсети.

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