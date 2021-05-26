Пробки в Новосибирске на утро 26 мая 2021 года: затор на площади Лыщинского

Пробка собралась на улице Немировича-Данченко, прилегающей к площади Лыщинского. Фото: «2ГИС»

Из-за пробки на утро 26 мая 2021 года трудно проехать в районе площади Лыщинского. Затор образовался на улицах, прилегающих к ней: Блюхера, Немировича-Данченко, а также по проспекты Карла Маркса.

Автомобилисты сообщают в «2ГИС» о том, что на улице Немировича-Данченко произошла авария.

На улице Немировича-Данченко произошло ДТП. Фото: «2ГИС»

— Это когда-нибудь кончится? — возмущаются водители, попавшие в затор на дороге.

Также автомобилисты предубеждают, что на Октябрьском мосту сломался троллейбус. Из-за аварии проезд по переправе может быть затруднен.

Традиционно в пробке стоит площадь Труда. А на правом берегу — улица Большевистская. Там затор образовался от разъезда Иня до развязки на Бугринский мост.

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