Погода в Новосибирске на 26 мая 2021 года: что обещают синоптики

В городе будет жарко, как летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 26 мая 2021 года будет солнечной и жаркой. Об этом рассказали метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Ночь тоже будет теплая. На термометрах сибиряки увидят +17...+19 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» температура воздуха составит +24...+27 градусов, а ночью столбики термометров опустятся всего на пару градусов. Температура будет +19...+21 градус. Ветер подует юго-восточный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-747 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.