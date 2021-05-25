«Рыба его по берегу потаскала»: под Новосибирском школьник вытащил из пруда огромного сазана

Школьник выловил в пруду рыбу-гиганта. Фото: Светлана Салова

В Ордынском районе Новосибирской области 12-летний Кирилл Салов выловил огромного сазана весом 8 килограммов. Школьник вместе с папой и мамой отдыхал на озере у поселка Степной. КП-Новосибирск пообщалась с мамой мальчика.

— Рыбу ловили на фидер плюс кукуруза. Сазан шел очень тяжело, удочку пополам согнуло. Он водил сына из стороны в сторону, потаскал его по берегу. Не думали что такой большой сазан, а когда весь показался — предела радости не было! Сын говорит, что пока тащи, боялся удочку выпустить из рук, но сделал все, как папа учил, держал крепко, выводил внатяжку, чтоб не сорвалась рыба! — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Со слов сибирячки, рыбалка для них — семейное хобби. Сын первую рыбу поймал в три года.

— Раньше у нас папа вытаскивала огромную рыбу: 12-килограммовую щуку, но сазан-гигант попался впервые. Муж говорит, что ученик превзошел учителя. Обнимал и поздравлял сына, — поделилась с КП-Новосибирск Светлана.

Дома семья Саловых запекла сазана в духовке вместе с картофелем, луком и лимонным соком. Со слов сибиряков, это самое лучшее сочетание для этой рыбы.

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