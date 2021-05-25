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Общество25 мая 2021 18:40

В Новосибирске врачу дали условный срок за выдуманных пациентов

За это он получил премию почти 40 тысяч рублей
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Врач придумал пациентов ради премии.

Врач придумал пациентов ради премии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининском районном суде вынесли приговор заведующему хирургическим отделением «Городской больницы №4». Его признали виновным в «Мошенничестве».

— С января 2017 года по октябрь 2019 года он подделывал истории болезни пациентов, которые якобы находились в стационаре. На самом деле больные существовали только на бумаге. Это было сделано для того, чтобы показать эффективность работы и получить премию. Ему выплатили стимулирующие выплаты в размере 38 тысяч рублей, — рассказали в суде.

Но ложные данные были обнаружены после проверки. Врача отдали под суд. В итоге хирурга приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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