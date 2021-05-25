Финансист рассказал, куда вложить деньги новичку, чтобы не потерять сбережения

Финансист рассказал, куда лучше вложить сбережения и не прогадать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация на финансовом рынке постоянно меняется, поэтому без знаний некоторых тонкостей новичок рискует потерять накопления. Финансовый советник Владимир Верещак рассказал изданию NEWS.ru, что в первую очередь нужно понять, что вы хотите: сберечь деньги или получить прибыль.

— Для сохранения капитала лучше подойдут облигации. Для приумножения — акции относительно молодых и развивающихся компаний, — подчеркнул Верещак.

Если хотите получать пассивный доход, то стоит рассмотреть «дивидендные» акции и инвестиционные трасты недвижимости (REIT), посоветовал эксперт.

Вместо покупки криптовалюты Верещак посоветовал обратить внимание на акции релевантных компаний: платежные системы, банки, производители оборудования для майнинга.

Новичкам лучше использовать биржевые (ETF) или паевые (ПИФ) инвестиционные фонды. Это безопаснее.

Обычно новички думают только о прибыли, но необходимо понять и то, сколько они готовы потерять. Для этого перед тем, как вкладывать деньги надо просчитать риски.

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