В Новосибирскую область привезли первую партию вакцины «КовиВака» от коронавируса

В Новосибирск привезли третью вакцину от коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирскую область привезли 3900 комплектов вакцины «КовиВака», разработанную научным центром имени Михаила Чумакова. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— КовиВак — третья вакцина, разработанная в России и разрешенная к широкому применению. В ее создании использована классическая методика: препарат содержит полноценный, полностью деактивированный вирус, а не его фрагменты, как в двух других российских вакцинах, — уточнили в новосибирском минздраве.

Первую партию распределят по поликлиникам, где организованы пункты вакцинации.

На 25 мая один раз привились от коронавируса 290 097 новосибирцев, дважды — 213 160 человек.

Пункты вакцинации организованы в Новосибирске не только в поликлиниках, но и в крупных торговых центрах. Это сделано для удобства горожан. Также есть выездные бригады медиков, которые ставят прививки новосибирцам прямо на рабочем месте или дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.