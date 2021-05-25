В Новосибирске кроссовер сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Кроссовер сбил ребенка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску
Во вторник, 25 мая, В Центральном районе Новосибирска в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Ребенок попал под колеса кроссовера «Инфинити», когда переходил улицу по «зебре». Авария произошла у дома №36 на улице Чаплыгина. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— За рулем кроссовера находился 33-летний водитель. Он ехал по улице Чаплыгина со стороны улицы Урицкого в сторону улицы Советской, — уточнили в ведомстве.
В результате мальчика госпитализировали в больницу с ушибами. пешеход 10 лет с ушибами доставлен в больницу
На месте работает экипаж ДПС. Полицейские проводят проверку.
В Госавтоинспекции напомнили, что у нерегулируемого пешеходного перехода, водитель обязан снизить скорость, вплоть до полной остановки.
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