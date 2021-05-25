Новосибирец погиб в страшном ДТП, вылетев из машины, которую крутило в воздухе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

После страшного ДТП, в котором погиб 61-летний новосибирец, возбудили уголовное дело. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по области.

— Уголовное дело возбуждено по статье по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, жуткая авария произошла 24 мая на улице Большевистской.

Volkswagen Polo врезался в Toyota Venza. От внезапного удара Toyota подбросило в воздухе, она перевернулась несколько раз и приземлилась на асфальт. Видеорегистратор одной из машин, которая ехала сзади, записала, как во время кульбита «Тойоты» из нее вылетел 61-водитель. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, какое-то время мужчина еще был жив. Он умер у них на глазах. За рулем иномарки, врезавшейся в Toyota, находился нерусский молодой человек. После аварии он был в сознании.

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