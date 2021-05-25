В Новосибирске построят новую школу за 1,5 миллиарда рублей

Новую школу на Родниках сдадут в 2022 году. Фото: правительство НСО

Радостную новость сообщили для школьников и их родителей, проживающих в микрорайоне «Родники».

На улице Михаила Немыткина в Калининском районе Новосибирска построят новую школу. Все работы планируют закончить в 2022 году. Учебное заведение будет рассчитано на 1100 учеников. Школу возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в региональном правительстве.

— Блок начальной школы практически готов. Учебное заведение разгрузит школы, расположенные рядом. Сейчас они перегружены. В общей сложности затраты на строительство и оснащение учебного заведения обойдутся в 1,5 миллиарда рублей, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В Новосибирской области в 2021 году благодаря нацпроектам «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» и госпрограмме «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» возводится 15 объектов образования. Строительство объектов образования ведется под контролем правительства региона.

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