В Новосибирске управляющая компания через суд заставила жильцов снести постройки в подъездах. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске жильцы дома № 2/2 на улице Авиастроителей самовольно установили на лестничных клетках подсобные помещения. Из-за этого УК «Кедр» подала на них в суд с требованиями устранить незаконные постройки, а также возместить убытки компании. Об этом рассказали в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Известно, что помещения, возведенные собственниками 17 квартир, нарушали нормы пожарной безопасности. Данные об этом отражены в деле об административном правонарушении.

— Помимо ликвидации самовольных построек, управляющая компания требовала взыскать с владельцев каждой из квартир по 75 тысяч рублей, а еще оплатить расходы по оплате госпошлины. Кроме того, представители УК требовали присудить ответчикам ежедневный штраф в размере 1000 рублей, если те не исполнят решение суда после вступления его в законную силу, — говорится в материалах суда.

Суд рассмотрел дело и частично удовлетворил требования истца. Так, по решению госоргана жильцам необходимо за свой счет устранить самовольные постройки. Кроме того, собственникам квартир придется возместить управляющей компании расходы по оплате госпошлины в размере 8 450 руб.

Известно, что решение, принятое судом 19 мая 2021 года, пока не вступило в законную силу.

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