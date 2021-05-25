Суперлуние в Новосибирске 26 мая 2021 года: астрономы рассказали, во сколько и где лучше наблюдать

Суперлуние в Новосибирске 26 мая 2021 года. Фото: Евгений КОЧКИН

Суперлуние в Новосибирске 26 мая 2021 года произойдет в среду, 26 мая. Напомним, в прошлом месяце спутник максимально приблизился к Земле 27 апреля.

— Суперлуние — событие, когда Луна находится в самой близкой точке орбиты относительно Земли. При этом оно совпадает с датой полнолуния. Считается, что так бывает достаточно редко. Интересно то, что в 2021 году такое явление мы сможем наблюдать второй месяц подряд. К примеру, затем, в течение года, его уже не ожидается. При этом увидеть как таковое явление невооруженным глазом нельзя. Нужно только знать, что цифры в километрах до Земли минимальны в момент наблюдения. Это явление имеет больше календарное значение. По факту в этот день взойдет обычная, полная Луна, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин

Эксперт также отметил, в этот раз суперлуние совпадет с лунным затмением. Однако увидеть его новосибирцы не смогут — возможность наблюдать за затмением будет только у жителей Дальнего востока России.

— Потому что у них будет уже темнеть — Луна будет уже видна, — добавил Олег Кашин.

Известно, восход Луны, который будет выглядеть максимально эффектно, произойдет после 22:00 26 мая. В этот момент спутник может быть желтого или насыщенного оранжевого цвета из-за влияния красной части спектра солнечных лучей

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