Новосибирцу, напавшему на полицейского с топором, дали условный срок

Новосибирцу, напавшего на полицейского, лишили свободы на год условно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининском районном суде вынесли приговор новосибирцу, напавшего на полицейского с топором. Его обвинили в серьезном преступлении — «Угрозе применения насилия в отношении представителя власти».

— Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, — уточнили в Калининском районном суде.

Напомним, инцидент произошел сентября 2020 года. Участковому поступило сообщение об угрозе убийством. Полицейский приехал в квартиру дома по улице Новоуральская, где был обвиняемый. Ранее мужчина выпил. Когда полицейский попросил его проехать в отдел, новосибирец замахнулся на него топором.

Приговор в законную силу не вступил.

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