«Поверили в себя!»: новосибирские подростки залезли на крышу высотки ради эффектных фото

Новосибирские подростки залезли на крышу высотки ради эффектных фото. Фото: "Модный Новосибирск".

На улице Лазурной в Новосибирске группа подростков залезла на крышу многоэтажки. Отчаянных школьников, забравшихся на самый край, сфотографировали очевидцы и опубликовали в соцсети в среду, 25 мая.

— На МЖК школьники поверили в себя и залезли на крышу...Интересно, куда родители смотрят? — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Модный Новосибирск».

Судя по фото, одна из девочек встала на край крыши в полный рост, а другая села на него, свесив вниз ноги.

Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, школьники забрались на крышу, чтобы сделать эффектные фотографии. Никого из них, по словам свидетеля, высота девятого этажа не смущала. Известно, что возраст рискованных школьников — 13-15 лет.

По словам очевидца, жильцы дома, заметив компанию смельчаков, вызвали полицию. Однако, когда правоохранители приехали на место, юных экстремалов и след простыл.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщение о подростках, гуляющих по крыше, пока не прокомментировали.

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