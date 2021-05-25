Пробки в Новосибирске на вечер 25 мая 2021 года: сложно проехать по улице Фабричная

Пробки достигли 5 баллов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 25 мая 2021 года сковали город. Судя по сервису «2GIS» пробки достигли 5 баллов.
На правом берегу пробка образовалось на улице Фабричная, Восход, Ипподромская. Так же заторы образовались на улице Кирова, Советской и Фрунзе.
Автомобилистам придется долго стоять на Димитровском мосту. Образовавшаяся пробка от проезда Энергетиков длится до площади Труда. На Октябрьском мосту заторов нет. Водителям придется стоять в пробке при заезде на него.
На левом берегу автомобилистам сложно проехать в Ленинском районе по улицам Невельского, Широкая, Бетонному переезду. Небольшая пробка образовалась на дороге Тещин Язык.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер