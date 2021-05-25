К поиску 48-летнего сибиряка в камуфляже, пропавшего 4 дня назад, привлекли беспилотник

В поисках сибиряка, пропавшего в Тогучинском районе, привлекли БВЛ. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО

Во вторник, 25 мая, к поискам 48-летнего Николая Хомякова, пропавшего в районе станции Льниха Тогучинского района привлекли беспилотник. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

— Заявка в службе поступила от полиции 24 мая. Сегодня дежурная группа отряда под руководством начальника службы Константина Можейко выдвинулись в Тогучинский район на поисковые работы. Для проведения поисковых работ привлекаются силы и средства беспилотного летательного аппарата, — рассказали спасатели.

Однажды мужчина уже терялся в лесу. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Накануне сибиряка искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в составе 34 человек.

— Мужчина ушел из дома ночью. Во сколько точно, неизвестно. Есть основания полагать, что он отправился гулять. У него есть привычка бродить по лесу и слушать пение птиц. Была однажды ситуация, когда он заблудился в лесу, — уточнили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, о местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 21 мая. Он был одет в камуфляжную куртку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В лесу под Новосибирском пропал сибиряк в камуфляже.

Волонтеры объявили общий сбор на поиск ночью. (подробнее)