Самые аварийные места Новосибирска 2021: в ГИБДД назвали опасные перекрестки города

В ГИБДД назвали опасные перекрестки Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Андрей Бойко в эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» назвал самые аварийные места Новосибирска 2021.

— В Новосибирске часто происходят ДТП в районе развязки улиц Фрунзе, Кошурникова и Красина, также на пересечении улиц Котовского, Станиславского и Сибиряков-Гвардейцев, в районе дома №50. Кроме того, часто аварии происходит на пересечении улиц Красный проспект, Державина, Старое шоссе и Одоевского, — рассказал Андрей Бойко.

Полицейский отметил, что камеры видеофиксации дорожной обстановки помогли снизить количество опасных мест.

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