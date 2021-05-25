Под Новосибирском дачник с заведенной бензопилой напал на женщину-продавца. Фото: ГУ МВД по СФО.

В полицию Колыванского района Новосибирской области обратилась продавец магазина, расположенного в одном из СНТ. 30-летняя женщина рассказала, накануне, 24 мая, на нее напал неизвестный мужчина: он, угрожая ей заведенной бензопилой, украл из торговой точки бутылку водки. Сибирячка хорошо запомнила злоумышленника и сообщила его приметы полицейским.

— Оказалось, за пару часов до нападения мужчина заходил в магазин и пытался уговорить продавца дать ему спиртного в долг, однако получил отказ. Вероятно, именно это толкнуло его на преступление. Следственно-оперативной группе удалось установить подозреваемого в нападении. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Ленинского района г. Новосибирска, который отдыхал на даче. Известно, ранее у сибиряка были проблемы с законом: он привлекался за имущественные преступления, хранение наркотиков, умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также угрозу убийством. Подозреваемый вину признал. Полицейские изъяли у него бензопилу, а вот водку он успел выпить, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении агрессивного дачника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании новосибирцу меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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