В Новосибирске от коронавируса умер 39-летний мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 25 мая, стало известно, что от коронавируса скончались еще 5 жителей Новосибирской области. Подробности об умерших рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчина в возрасте 39 лет и женщины в возрасте 67 лет, 70 лет, 76 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 854 человека, — говорится в официальном сообщении оперштаба.

На сегодняшний день в реанимации находятся 58 пациентов. Из них — 4 подключены к аппаратам ИВЛ из-за проблем с дыханием.

В оперштабе уточнили, за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 74 сибиряков. Таким образом, с начала пандемии опасный диагноз выявили 42 891 человека, среди них — 2668 детей. Также известно, уже 38 866 жителей Новосибирской области выздоровели.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор и Минздрав региона рекомендовали губернатору области Андрею Травникову продлить режим повышенной готовности до 30 июня 2021 года. Это необходимо для формирования популяционного иммунитета в условиях массовой вакцинации.

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