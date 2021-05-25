Продление режима повышенной готовности в Новосибирске в июне 2021 года: сколько продлятся ограничения

В Новосибирской области предложили продлить режим повышенной готовности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Продление режима повышенной готовности в Новосибирске в июне 2021 года возможно до 30 числа первого летнего месяца. Вопрос об этом рассмотрели накануне, 24 мая, на совещании оперштаба правительства по профилактике коронавирусной инфекции.

На заседании выступили руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов, а также министр областного здравоохранения Константин Хальзов. Они доложили об эпидемиологической обстановке и рекомендовали губернатору продлить в области ряд ограничений до 30 июня 2021 года. По их словам, такие меры поспособствуют формированию популяционного иммунитета в условиях массовой вакцинации.

Напомним, ранее глава Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что ситуация с коронавирусом в регионе — стабильна.

Известно, окончательное решение о продление режима повышенной готовности в Новосибирской области примут на заседании регионального правительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.