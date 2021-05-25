Кто защищает мосты, вокзалы и аэропорты Новосибирска

В Сибирском филиале Управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ провели пресс-конференцию по охране и защите объектов транспорта Сибири.

Сибирский филиал Управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ охраняет железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, объекты аэронавигации, мосты, путепроводы, морские и речные суда, транспорт. Все эти объекты напрямую могут влиять на безопасность большого количества людей. Чтобы обеспечить качественную защиту от возможных атак террористов, управление использует в том числе и группы быстрого реагирования. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Сибирского филиала Сергей Ермолаев.

- Работа управления связана с большой ответственностью, высокой физической и психологической нагрузкой. Поэтому сотрудников мы подбираем очень тщательно, регулярно проводим их обучение, переподготовку и аттестацию. Для нас главное - это люди, - подчеркнул Сергей Ермолаев и привел цифры, подтверждающие эффективную работу своих сотрудников: - С начала года задержаны более 50 нарушителей. Наши работники принимали участие в обеспечении безопасности при проведении Универсиады в Красноярске в 2019 году. И по сегодняшний день мы осуществляем охрану всех мостов в городе Красноярске.

А вот с защитой ключевых мостов в Новосибирске - Бугринского, Коммунального и Димитровского - вопрос пока не решен...

Зато дачники, выезжающие за город по мосту через Обь по Северному объезду, могут быть спокойны: он находится под защитой УВО Минтранс. Для охраны опор моста и всей его территории продуман целый комплекс мероприятий. Сюда подключена группа быстрого реагирования, работают часовые операторы, налажено постоянное видеонаблюдение.

Управление планирует принять участие в мероприятиях по обеспечению безопасности на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Подробности Сергей Ермолаев пообещал раскрыть чуть позже, когда окончательно определятся все участники этого процесса.

СПРАВКА «КП»

- В 2020 году Сибирскому филиалу Управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ исполнилось 18 лет.

- Основные направления деятельности: охрана и защита объектов транспортной инфраструктуры.

- Сейчас под охраной филиала состоит 121 объект. Это объекты воздушного, морского, речного транспорта и дорожного хозяйства.

- ФУО Минтранспорта работает во всех областях и регионах Сибирского федерального округа и получило разрешение работать в Восточном федеральном округе.

- Официальный сайт Сибирского филиала Управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ: www.sbf.uvomintrans.ru