Погода в Новосибирске на июнь 2021 года: когда в город придет жара

Самый жаркий день будет 3 июня. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Погода в Новосибирске на июнь 2021 года обещает быть теплой, но дождливой. По данным сайта «Gismeteo», весь месяц температура воздуха днем будет колебаться от плюс 19 градусов до плюс 29 градусов. Ночи так же ожидаются теплые: столбик термометра покажет от плюс 11 градусов до плюс 15 градусов.

А самым жарким днем будет 3 июня. В этот день столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Однако, по прогнозам «Gismeteo», в этот же день ожидается гроза.

По данным сайта «Яндекс. Погода», почти весь месяц будут идти дожди. Днем температура воздуха будет достигать плюс 20 градусов - плюс 24 градусов, а ночью - плюс 15 градусов - плюс 18 градусов. Ожидается ветер с порывами до 5 метров в секунду.

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