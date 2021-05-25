Новосибирские спасатели ищут тело мужчины, утонувшего в Оби

На месте работают водолазы. Фото: читатель "КП-Новосибирск"
25 мая новосибирские спасатели начали поиски мужчины, который утонул в Оби. Об этом КП-Новосибирск рассказал очевидец произошедшего.
— Работы идут в районе Затона, недалеко от улицы Портовая: погибший мужчина работал на стройке, которая находится недалеко, — рассказала КП-Новосибирск жительница Затона.
Эту информацию подствердили в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Вчера поступило сообщение, что в Ленинском районе утонул человек. Сейчас водолазы ищут его тело, — кратко объяснили в региональном МВД.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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