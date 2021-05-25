В Новосибирске мальчик на самокате влетел в кроссовер: это попало на видео

В Новосибирске мальчик на самокате влетел в кроссовер. Фото: стоп-кадр.

В Калининском районе Новосибирска мальчик на самокате влетел в двигавшийся по придомовой территории кроссовер. Кадры с места аварии, случившейся 23 мая, появились в соцсети.

— Это произошло по дворе дома №11/3 на улице Курчатова, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что мальчик на скорости ехал по двору: он слишком поздно заметил машину, не успел затормозить и влетел ей в левую фару. От удара ребенка отбросило, однако он смог подняться и попытался уйти с места аварии. Также на видео видно, что водитель кроссовера мог не заметить ребенка — обзор загораживали припаркованные машины.

По мнению комментаторов поста, в аварии виноват мальчик на самокате. Они уверены, ребенок не смотрел по сторонам и несся на большой скорости.

— Водитель кроссовера ехал реально медленно. Почти крался. И тут пацан вслепую на полной скорости залетает в поворот. Ну как так-то?

— Мальчика нужно научить основам ОБЖ, — написали подписчики паблика.

Сибиряки отметили, родителям нужно внимательней следить за сыном и напомнить ему правила дорожного движения.

Как сообщили КП-Новосибирск в региональной ГИБДД, в ведомство не поступали данные об этом происшествии. Информация уточняется.

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